Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве произошел хлопок газа в жилом доме

Выбиты стекла: в Москве взорвался газ в жилом доме
Фото: instagram.com/gkupsc
В квартире обрушились перекрытия

На юго-западе столицы произошло ЧП в жилом доме на втором этаже. По предварительной информации, из-за взрыва газа пострадал один человек.

О происшествии сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" рассказал, что есть пострадавший. Впрочем, МЧС, как пишет Telegram-канал RT, пока только проверяет информацию о пострадавших. По данным ТАССа, повредилось остекление и стены квартиры. Предварительно, разрушена стена между кухней и комнатой. Под завалами могут быть люди, уточняет Telegram-канал "112", добавив, что в доме шел капитальный ремонт. Работники якобы меняли автоматику в щитке, после чего раздался хлопок газа. 

В пресс-службе МЧС рассказали РИА Новостям о том, что пожара после хлопка не было. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Отдавшие Крым Москве немцы взбесили Киев

Карта Незалежной лишилась полуострова

Европа предпочла российский СПГ

Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей