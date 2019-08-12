В Москве произошел хлопок газа в жилом доме

В квартире обрушились перекрытия

На юго-западе столицы произошло ЧП в жилом доме на втором этаже. По предварительной информации, из-за взрыва газа пострадал один человек.



О происшествии сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" рассказал, что есть пострадавший. Впрочем, МЧС, как пишет Telegram-канал RT, пока только проверяет информацию о пострадавших. По данным ТАССа, повредилось остекление и стены квартиры. Предварительно, разрушена стена между кухней и комнатой. Под завалами могут быть люди, уточняет Telegram-канал "112", добавив, что в доме шел капитальный ремонт. Работники якобы меняли автоматику в щитке, после чего раздался хлопок газа.

В пресс-службе МЧС рассказали РИА Новостям о том, что пожара после хлопка не было.