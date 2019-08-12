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Пять человек оказались в больнице после ДТП в Подмосковье

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести

На Рижском шоссе произошла страшная авария 11 августа, из-за которой 5 человек до сих пор не выписали из больницы. Их жизням ничего не угрожает.

Об этом сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.

Как напоминает интернет-портал "Подмосковье сегодня", в ДТП столкнулись легковушка грузовик и микроавтобус. В результате аварии 5 человек погибли, еще 7 пострадали. Одного ребенка направили в больницу им. Г. Сперанского.

Полина ИВАНОВА
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