На Кубани произошло смертельное ДТП

Нибиру
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На 39-м км автомобильной дороги "Темрюк – Краснодар" произошла страшная авария с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, трое взрослых и один ребенок погибли в результате происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Как передает "Интерфакс-Юг", еще 6 человек получили травмы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП.
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