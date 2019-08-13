На Кубани произошло смертельное ДТП

Есть погибшие

На 39-м км автомобильной дороги "Темрюк – Краснодар" произошла страшная авария с участием нескольких автомобилей. По предварительным данным, трое взрослых и один ребенок погибли в результате происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как передает "Интерфакс-Юг", еще 6 человек получили травмы. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали ДТП.