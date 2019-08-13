В Мурманске появился новый способ мошенничества

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Аферисты доработали схему с банковскими картами. Им на крючок попалась пенсионерка из Мурманска, которая "подарила" мошенникам почти полтора миллиона рублей.
Пожилая женщина оплачивала покупку БАДов через интернет, затем с ней связывался лжеследователь, который уверял, что товар контрафактный, а северянке положена компенсация. Но вначале нужны деньги на услуги адвоката и заполнение разных бумаг.
Пенсионерка неоднократно переводила необходимые суммы. Поиском злоумышленников занимается полиция, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Им грозит до шести лет лишения свободы, уточняет FlashNord.
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