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Пенсионерка в Подмосковье попалась на уловку мошенницы

Вместе с деньгами за сладкий продукт аферистка унесла сбережения женщины

Две банки меда пожилой жительнице Фрязино обошлись в 65 рублей. Об этом рассказала ее внучка в соцсети. 

В паблике "Подслушано во Фрязино" появилось предупреждение о том, что в Подмосковье орудует, возможно, банда мошенников. Одна аферистка, во всяком случае, замечена точно. 

Она разговорила пенсионерку и всучила ей шесть литров меда за 5 тысяч рублей. Затем сердобольная продавщица вызвалась помочь старушке донести банки. После визита счастливая покупательница не досчиталась еще 60 тысяч, которые забыла спрятать от посторонних глаз.   

Сообщение внучки потерпевшей увидели правоохранители и связались с девушкой, передает "Подмосковье сегодня".   

Ксения АНДРЕЕВА
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