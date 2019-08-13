Пенсионерка в Подмосковье попалась на уловку мошенницы

Вместе с деньгами за сладкий продукт аферистка унесла сбережения женщины

Две банки меда пожилой жительнице Фрязино обошлись в 65 рублей. Об этом рассказала ее внучка в соцсети.

В паблике "Подслушано во Фрязино" появилось предупреждение о том, что в Подмосковье орудует, возможно, банда мошенников. Одна аферистка, во всяком случае, замечена точно.

Она разговорила пенсионерку и всучила ей шесть литров меда за 5 тысяч рублей. Затем сердобольная продавщица вызвалась помочь старушке донести банки. После визита счастливая покупательница не досчиталась еще 60 тысяч, которые забыла спрятать от посторонних глаз.

Сообщение внучки потерпевшей увидели правоохранители и связались с девушкой, передает "Подмосковье сегодня".