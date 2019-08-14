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В бизнес-центре Санкт-Петербурга произошел крупный пожар

Людей эвакуируют из соседних зданий

В бизнес-центре на Васильевском острове Северной столице загорелась крыша. Очевидцы происшествия рассказали о том, что дышать в округе невозможно.

О дыме и запахе гари свидетели пожара сообщают в группе соцсети "Вконтакте". По информации РБК, тушить огонь приехали 8 спецмашин.

Пожару присвоили второй ранг опасности из-за угрозы распространения огня. Информации о пострадавших пока нет. 

Полина ИВАНОВА
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