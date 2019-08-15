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В Котельниках прогремела стрельба

Огонь на поражение: в Котельниках прогремела стрельба
Фото: www.globallookpress.com
ЧП произошло в парикмахерской

В здании могут быть люди.

Неизвестный открыл огонь на поражение из охотничьего ружья в парикмахерской в Котельниках. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. По сведениям информагентства, мужчина забаррикадировался в помещении. Правоохранителям пока не удалось его задержать. Число пострадавших пока неизвестно.

Как сообщает телеграм-канал Mash, район в Подмосковье, где случилось ЧП, оцепил ОМОН.

Видео с места происшествия появилось в Сети. Ролик публикует телеграм-канал МК.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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