Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
325 новости
В здании могут быть люди.
Неизвестный открыл огонь на поражение из охотничьего ружья в парикмахерской в Котельниках. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник. По сведениям информагентства, мужчина забаррикадировался в помещении. Правоохранителям пока не удалось его задержать. Число пострадавших пока неизвестно.
Как сообщает телеграм-канал Mash, район в Подмосковье, где случилось ЧП, оцепил ОМОН.
Видео с места происшествия появилось в Сети. Ролик публикует телеграм-канал МК.
В интернете заподозрили новую форму шизофрении у силовиков Незалежной
США мечтают превратить "нормандскую четверку" в "пятерку"