Россияне отравились маслом в Ульяновской области

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В Ульяновской области семь жителей страны, в том числе двое детей, попали в больницу с кровотечениями "различной локации". Как рассказал министр здравоохранения региона Сергей Панченко, один мужчина находится в тяжелом состоянии.
По его словам, все пострадавшие употребляли домашнее подсолнечное масло, которое купили у одного производителя. У госпитализированных людей, связанных родственными или семейными отношениями, как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона, подозрение "на отравление неустановленным веществом".
При этом, telegram-канал Mash информирует о том, что, предположительно, семечки, из которых сделали масло, были отравлены крысиным ядом. Этот же telegram-канал, а также РИА Новости, сообщили о том, что один человек умер.
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