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Детей крымского лагеря эвакуировали из-за пожара

Предположительно, загорелся матрас в одном из помещений

В Крыму 150 детей эвакуировали из-за пожара, который случился в лагере. По предварительным данным, задымление произошло в комнате вожатых из-за устройства, вероятно, телефона, находящегося на зарядке.

О ЧП сообщило агентство "Крыминформ". Сотрудники лагеря сами смогли потушить огонь до приезда МЧС, передает "Интерфакс". Пострадавших нет.  

Полина ИВАНОВА
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