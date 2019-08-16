С самолетом произошло ЧП в небе над Москвой

Лайнер пришлось разворачивать в аэропорт вылета

Самолет UTair вылетел из столичного аэропорта Внуково в Уфу, но вскоре вернулся, так как в двигатель попали птицы. Об этом рассказали источники.

Подробной информации telegram-канал "Подъем" не сообщает.

Накануне в Подмосковье экстренно сел в поле самолет "Уральских авиалиний" из-за попадания в двигатели чаек. На борту, напоминает портал URA.RU, было 230 человек – все выжили.