Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

С самолетом произошло ЧП в небе над Москвой

Лайнер пришлось разворачивать в аэропорт вылета

Самолет UTair вылетел из столичного аэропорта Внуково в Уфу, но вскоре вернулся, так как в двигатель попали птицы. Об этом рассказали источники.

Подробной информации telegram-канал "Подъем" не сообщает.

Накануне в Подмосковье экстренно сел в поле самолет "Уральских авиалиний" из-за попадания в двигатели чаек. На борту, напоминает портал URA.RU, было 230 человек – все выжили. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Нидерланды ведут тайные переговоры с Россией по делу "Боинга" MH17

Украинцы подозревают недоброе

Путину и Зеленскому не дадут встретиться наедине

Украинские эксперты дали советы главе Незалежной, как беседовать с лидером РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей