С самолетом произошло ЧП в небе над Москвой

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Самолет UTair вылетел из столичного аэропорта Внуково в Уфу, но вскоре вернулся, так как в двигатель попали птицы. Об этом рассказали источники.
Подробной информации telegram-канал "Подъем" не сообщает.
Накануне в Подмосковье экстренно сел в поле самолет "Уральских авиалиний" из-за попадания в двигатели чаек. На борту, напоминает портал URA.RU, было 230 человек – все выжили.
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