В Новосибирске прогремел смертельный взрыв

Жертвой ЧП стал рабочий завода

В пятницу, 16 августа, в Кировском районе столицы Сибири прогремел взрыв на базе по приемке металлолома. В результате происшествия погиб 45-летний мужчина.

Когда послышался хлопок, он обрабатывал металл газосварочным аппаратом, объяснили очевидцы. Причиной смерти резчика стала травма головы, уточнили в Следственном комитете региона.

На место ЧП оперативно выехали экстренные службы. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, передает "ФедералПресс".