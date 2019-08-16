В Новосибирске прогремел смертельный взрыв

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В пятницу, 16 августа, в Кировском районе столицы Сибири прогремел взрыв на базе по приемке металлолома. В результате происшествия погиб 45-летний мужчина.
Когда послышался хлопок, он обрабатывал металл газосварочным аппаратом, объяснили очевидцы. Причиной смерти резчика стала травма головы, уточнили в Следственном комитете региона.
На место ЧП оперативно выехали экстренные службы. Возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, передает "ФедералПресс".
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