В Подмосковье от удара молнии загорелся дом

Пожар полностью уничтожил строение

Частный дом в Раменском округе ночью поразила молния. Одноэтажное здание, в котором уже спала пожилая пара, сразу же загорелось.

Хозяева остались живы, а вот строение выгорело дотла. Прибывшим на место ЧП экстренным службам удалось спасти лишь коробку.

Сейчас погорельцы живут в Жуковском с дочерью. В администрации поселка Кратово пообещали, что, если пенсионерам понадобится временное помещение, его им предоставят. Также пара может претендовать на новое жилье. Для этого необходимо встать в очередь, передает "Подмосковье сегодня".