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В Подмосковье от удара молнии загорелся дом

Пожар полностью уничтожил строение

Частный дом в Раменском округе ночью поразила молния. Одноэтажное здание, в котором уже спала пожилая пара, сразу же загорелось.  

Хозяева остались живы, а вот строение выгорело дотла. Прибывшим на место ЧП экстренным службам удалось спасти лишь коробку. 

Сейчас погорельцы живут в Жуковском с дочерью. В администрации поселка Кратово пообещали, что, если пенсионерам понадобится временное помещение, его им предоставят. Также пара может претендовать на новое жилье. Для этого необходимо встать в очередь, передает "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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