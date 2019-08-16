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"Перережу глотку": жительницу Подмосковья ранил пьяный прохожий

Злоумышленник скрылся с места преступления

В Подмосковье на сотрудницу местного кафе напал с ножом нетрезвый мужчина. С криком: "Перережу глотку", он накинулся на жертву. 

Та успела оттолкнуть злоумышленника, однако он успел ранить ее в шею. После удара мужчина, ничего не взяв с собой, скрылся. Первую помощь окровавленной женщине на железнодорожной станции Морозки оказала очевидица Злата Нечепорчук.

"Дала ей салфетки, чтобы она смогла вытереться и хоть немного остановить кровотечение. Кассир на станции вызвал полицию, а я – скорую помощь", – рассказала она корреспонденту "Подмосковье сегодня"

К счастью, рана оказалась неглубокой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ксения АНДРЕЕВА
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