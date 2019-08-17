В Перми автобус с пассажирами на полном ходу врезался в магазин

Один человек погиб

В крупном ДТП пострадали около 20 человек, среди них – дети.

Авария произошла в Перми. Пассажирский автобус врезался в магазин. В результате погиб один человек. Информация о пострадавших пока разнится. Так, РИА Новости сообщали о 20 пострадавших, среди которых – пятеро детей. Позже администрация города заявила о 17 пострадавших. Среди них пятеро детей, передает информагентство. По информации Минздрава, несовершеннолетние – в состоянии средней степени тяжести.

В Сети появились кадры с места аварии. На них видно, что передняя часть автобуса полностью смята. Следователи уже начали доследственную проверку, пишет информагентство со ссылкой на краевое управление СК РФ.



