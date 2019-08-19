В Подмосковье пьяный таксист устроил массовое ДТП

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В Люберцах водитель такси врезался в стоявшие вдоль дороги машины. У одной из них от удара вырвало колесо.
ДТП произошло на улице Вертолетной. По словам очевидцев желтая иномарка с отличительным знаком несся с большой скоростью. Свидетели утверждают, что автомобилем управлял пьяный мужчина.
"Из пострадавших, судя по следам крови на подушке безопасности, только водитель такси. Скорее всего, разбил голову о лобовое стекло", – передает слова очевидца "Подмосковье сегодня".
Издание уточняет, что водитель такси задержан на месте аварии сотрудниками ГИБДД.
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