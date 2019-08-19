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В Балашихе загорелся химзавод

Ужасная вонь: в Балашихе загорелся химзавод
Фото: vk.com/ru_balashiha
Ядовитые вещества могут впитаться в почву

Пожар вспыхнул в здании на улице Звездной. Как выяснилось, там располагается химический завод. Об этом пишет "Интерфакс".

Площадь возгорания на предприятии в подмосковной Балашихе составила 100 квадратных метров. Пожарные уже прибыли на место. С огнем борются 20 человек и пять единиц техники, отмечается на сайте регионального главка МЧС. На заводе производят синтетические смолы, уточняет РИА Новости со ссылкой на спасателей. О пострадавших пока не сообщается.

Между тем местные жители отмечают, что несмотря на небольшую площадь пожара, запах в Балашихе сейчас не из приятных. Очевидцы сняли происходящее на видео. Кадры публикует телеграм-канал "МК: срочные новости".

Как стало известно позже, на заводе загорелась 200-литровая бочка с растворителем. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах. Существует вероятность, что ядовитые вещества могут впитаться в почву.

К 16:30 пожар удалось локализовать, говорится на сайте МЧС.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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