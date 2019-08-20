Вертолет с россиянами взорвался в воздухе в Греции

Целый остров остался без света

В районе греческого острова Порос сегодня разбился частный вертолет. По предварительной информации, на его борту могли быть двое россиян.

Как сообщает издание iefimerida.gr, винтокрылая машина типа Agusta A-109, принадлежащая бизнесмену К. Стенгосу, вылетела из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса.

По пути пилот зацепил линии электропередачи, потерял управление, и вертолет упал в море.

Отмечается, что на его борту находились три человека – пилот и двое пассажиров. По информации издания, это женщина и ребенок из России. Мэр Галаты Костас Караяннис заявил, что в крушении выживших нет.

Последние секунды до падения вертолета в морской зоне описал бывший мэр острова Димитрис Стратигос:

"Был взрыв, потом провода, это вертолет, мы не знаем. Мы этого не видели, мы слышали. Вертолет упал в море, никто не выжил".

То что машина врезалась в силовые кабели говорит тот факт, что на острове полностью отключилась электроэнергия, добавил экс-мэр.