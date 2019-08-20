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Экстренная посадка воздушного шара в Подмосковье попала на видео

ЧП произошло из-за сильного ветра

Пилот, перевозивший пассажиров на воздушном шаре, был выл вынужден экстренно посадить летательный аппарат. Шесть человек, находившиеся внутри корзины, выпрыгнули при приземлении и не пострадали. Пилот получил травму ноги.

Экстренно посадить шар пришлось из-за испортившихся погодных условий. В результате шар повис на бесхозных столбах, – пишет "Пятый канал". 

Дарья ПЕТРОВА
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