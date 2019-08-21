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Поезд насмерть сбил 20-летнюю девушку в наушниках

ЧП произошло в Подмосковье

На станции Львовская погибла молодая девушка. Свидетели трагедии утверждают, что она была в наушниках и, видимо, не услышала сигналов машиниста.

"Машинист поезда гудел, но она не слышала. На самом деле это происходит за секунды,

– цитирует очевидца "Подмосковье сегодня".

Прибывшая на место скорая констатировала смерть, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится проверка.

Дарья ПЕТРОВА
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