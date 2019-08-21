Поезд насмерть сбил 20-летнюю девушку в наушниках

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На станции Львовская погибла молодая девушка. Свидетели трагедии утверждают, что она была в наушниках и, видимо, не услышала сигналов машиниста.
"Машинист поезда гудел, но она не слышала. На самом деле это происходит за секунды,
– цитирует очевидца "Подмосковье сегодня".
Прибывшая на место скорая констатировала смерть, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится проверка.
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