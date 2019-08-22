На теплоходе в Петербурге сгорел человек

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Более 300-сот человек находилось на теплоходе "Петр Чайковский", когда там вспыхнул пожар. ЧП произошло рано утром на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга.
В экстренных службах о случившемся узнали в 5:30, уточняет МЧС. Очаг возгорания находился на первой из четырех имеющихся палуб, в каюте механика. Пламя разыгралось на 13-ти квадратных метрах.
Через 40 минут пожар потушили. Жертвой происшествия стал один человек. Он не смог выбраться из каюты, передает "Интерфакс".
Остальные пассажиры и члены экипажа не пострадали. Их вывели на улицу и разместили в ресторане на берегу, уточняет телеканал "360". Всего на судне находилось 240 пассажиров и 80 членов экипажа.
Точная причина пожара не называется. В городском главке МЧС рассказали, что будут учитываться все версии.
"Одни из основных – неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем. Точно будет установлено позже",
– цитирует ТАСС представителя ведомства.
Гости пообещали рассказать правду о полуострове
Лидеры ФРГ и Британии не видят прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе