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На теплоходе в Петербурге сгорел человек

Страшное зрелище: на теплоходе в Петербурге сгорел человек
Фото: www.globallookpress.com
Погибший не смог выбраться из каюты

Более 300-сот человек находилось на теплоходе "Петр Чайковский", когда там вспыхнул пожар. ЧП произошло рано утром на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга.

В экстренных службах о случившемся узнали в 5:30, уточняет МЧС. Очаг возгорания находился на первой из четырех имеющихся палуб, в каюте механика. Пламя разыгралось на 13-ти квадратных метрах. 

Через 40 минут пожар потушили. Жертвой происшествия стал один человек. Он не смог выбраться из каюты, передает "Интерфакс". 

Остальные пассажиры и члены экипажа не пострадали. Их вывели на улицу и разместили в ресторане на берегу, уточняет телеканал "360". Всего на судне находилось 240 пассажиров и 80 членов экипажа.

Точная причина пожара не называется. В городском главке МЧС рассказали, что будут учитываться все версии. 

"Одни из основных – неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем. Точно будет установлено позже",

цитирует ТАСС представителя ведомства. 

Ксения АНДРЕЕВА
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