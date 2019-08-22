"Прогремел взрыв": в Подмосковье сама по себе разлетается посуда

Местные жители пожаловались на "бомбы" в сервантах

В Домодедово зафиксировано странное явление: в сервантах сами по себе начали взрываться тарелки. Оказалось, что самопроизвольное разрушение посуды встречается довольно часто.

Эксперты рассказали, что в самоуничтожении посуды нет ничего странного – это происходит из-за нарушения технологии производства. Если изделие плохо закалили, то в нем может остаться напряжение. Если его не сняли при производстве, то это может привести к "взрыву".

"До сих пор отойти не могу. Ничто не предвещало беды. В серванте 10 лет без дела пылился сервиз известной французской фирмы, как вдруг прогремел взрыв",

– рассказала изданию "Подмосковье сегодня" одна из местных жительниц.

Самоликвидироваться может не только стекло, но и хрусталь. Например, если ваза была плохо отожжена, то все содержимое серванта может разлететься на тысячи мелких кусочков. Чтобы избежать таких инцидентов, стоит при покупке стучать по сервизу металлической ложкой: если предмет некачественный, на нем появятся трещины.