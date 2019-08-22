Житель Подмосковья перевел мошенникам больше миллиона рублей

Мужчину обманули с помощью телефона

Телефонным мошенникам удалось выманить у жителя Подольска 1,3 млн. рублей. Звонившие представились сотрудниками банка и сообщили, что деньги со счета жертвы пытаются похитить. Чтобы сберечь средства, мужчине предложили перевести их на счет персонального менеджера.

Доверчивый житель Подмосковья выполнил все инструкции мошенников: снял деньги со своего счета и перевел на другой.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", следователи завели дело о мошенничестве в особо крупном размере.