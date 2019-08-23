Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Смерть в день рождения: у известного бодибилдера оторвался тромб

Спортсмена без признаков жизни нашла его ученица

У вице-президента Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрия Жигулина  день рождения совпал с днем смерти. Спортсмен скончался в одном из фитнес-клубов столицы во время празднования своего 47-летия.

У мужчины оторвался тромб, пишет "Подмосковье сегодня". Коллеги и друзья Жигулина рассказали, что в четверг, 22 августа, он приехал на тренировку, привез с собой торт, чтобы после занятия отметить именины.

В разгар чаепития он отлучился, чтобы ответить на поздравления. Через некоторое время бодибилдера нашла мертвым одна из его учениц.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Британцы признали Крым российским

СМИ уловили настроения общества

"Трамп наш": президент США подыграл "Северному потоку - 2"

История вокруг Гренландии дорого обойдется мистеру президенту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей