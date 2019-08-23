Смерть в день рождения: у известного бодибилдера оторвался тромб

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У вице-президента Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрия Жигулина день рождения совпал с днем смерти. Спортсмен скончался в одном из фитнес-клубов столицы во время празднования своего 47-летия.
У мужчины оторвался тромб, пишет "Подмосковье сегодня". Коллеги и друзья Жигулина рассказали, что в четверг, 22 августа, он приехал на тренировку, привез с собой торт, чтобы после занятия отметить именины.
В разгар чаепития он отлучился, чтобы ответить на поздравления. Через некоторое время бодибилдера нашла мертвым одна из его учениц.
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