Смерть в день рождения: у известного бодибилдера оторвался тромб

Спортсмена без признаков жизни нашла его ученица

У вице-президента Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрия Жигулина день рождения совпал с днем смерти. Спортсмен скончался в одном из фитнес-клубов столицы во время празднования своего 47-летия.

У мужчины оторвался тромб, пишет "Подмосковье сегодня". Коллеги и друзья Жигулина рассказали, что в четверг, 22 августа, он приехал на тренировку, привез с собой торт, чтобы после занятия отметить именины.

В разгар чаепития он отлучился, чтобы ответить на поздравления. Через некоторое время бодибилдера нашла мертвым одна из его учениц.