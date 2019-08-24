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Ветерана Великой Отечественной войны убили под Калугой

Подозреваемого в этом преступлении задержали

В городе Малоярославец нашли тело 92-летнего ветерана, которого, по версии следствия, избили до смерти ударами по голове и телу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Правоохранительные органы поймали подозреваемого, которым оказался 34-летний россиянин, который, вероятно, является наркоманом. Предположительно, местный житель напал на пенсионера, чтобы обокрасть его.

Сейчас следователи решают вопрос об аресте мужчины. 

Полина ИВАНОВА
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