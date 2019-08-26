При взрыве в Находке погибли люди

Пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии

На первом этаже жилого дома в приморском городе разорвалась боевая граната, рассказал представитель местной администрации.

По предварительным данным, два человека погибли, столько же пострадали, детей среди них нет, соообщил он РИА "Новости. И добавил, что экстренные службы находятся на месте происшествия, "обстановка и последствия уточняются".

Сочтояние раненых крайне тяжелое. Их готовят к операции, пишет телеграмм-канал РИА "Новости".

Здание дома уцелело. Эксперты выясняют, как боевая граната попала в квартиру.

Причиной взрыва могла стать неосторожность местных жителей, предполагает РЕН ТВ. По информации канала, несколько дней назад эти люди нашли на улице опасный снаряд, но не вызвали специалистов, а решили разобраться самостоятельно. Когда они подошли к гранате, она взовалась.



