В Москве произошел пожар в женском монастыре

С места происшествия валит дым

В центре Москвы загорелся Богородице-Рождественский монастырь – один из древнейших в столице. Информации о пострадавших пока нет, хотя там работают врачи, а также пожарные.

О ЧП сообщает telegram-канал Mash. Из видео, опубликованных в соцсети, видно, как валит густой дым. По информации telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", загорелась кровля здания 14 века.