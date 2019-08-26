В Москве произошел пожар в женском монастыре

Нибиру
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В центре Москвы загорелся Богородице-Рождественский монастырь – один из древнейших в столице. Информации о пострадавших пока нет, хотя там работают врачи, а также пожарные.
О ЧП сообщает telegram-канал Mash. Из видео, опубликованных в соцсети, видно, как валит густой дым. По информации telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", загорелась кровля здания 14 века.
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