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В Подмосковье поймали обчищавшего дачи вора

Грабитель скрывался с места преступления на пригородных поездах

В Солнечногорске сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в краже более 500 тыс рублей. Злоумышленник устроил серию ограблений дачных домов.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, 32-летнего мужчину поймали в Зеленограде. Следователи доказали причастность подозреваемого к 10 преступлениям.

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", суд отправил задержанного под стражу на время следствия.

Полина ИВАНОВА
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