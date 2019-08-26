В Подмосковье поймали обчищавшего дачи вора

Грабитель скрывался с места преступления на пригородных поездах

В Солнечногорске сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в краже более 500 тыс рублей. Злоумышленник устроил серию ограблений дачных домов.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, 32-летнего мужчину поймали в Зеленограде. Следователи доказали причастность подозреваемого к 10 преступлениям.

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", суд отправил задержанного под стражу на время следствия.