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Жителей Вологодской области лишат алкоголя на два дня

За продажу спиртного можно будет получить штраф

В Вологодской области целых два дня – 1 и 2 сентября – нельзя будет купить алкогольные напитки. Это связано с региональным законом, касающимся Дня знаний.

Как объясняет агентство FlashNord, из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье, "сухой закон" продлится и во второй день осени. Продавцы, в случае нарушения закона, рискуют заплатить 2 тыс рублей, а предприниматели – 10 тыс рублей. 

Полина ИВАНОВА
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