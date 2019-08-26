Жителей Вологодской области лишат алкоголя на два дня

За продажу спиртного можно будет получить штраф

В Вологодской области целых два дня – 1 и 2 сентября – нельзя будет купить алкогольные напитки. Это связано с региональным законом, касающимся Дня знаний.

Как объясняет агентство FlashNord, из-за того, что 1 сентября выпадает на воскресенье, "сухой закон" продлится и во второй день осени. Продавцы, в случае нарушения закона, рискуют заплатить 2 тыс рублей, а предприниматели – 10 тыс рублей.