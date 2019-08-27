В Подмосковье обстреляли таксиста

Мужчина чудом выжил

Неизвестные обстреляли водителя такси в подмосковных Люберцах. Пострадавшему чудом удалось выжить.

Как сообщает "Подмосковье сегодня", таксист вез пассажира по Егорьевскому шоссе в сторону Москвы. В один момент с его автомобилем поравнялась иномарка темного цвета. Злоумышленник, который сидел на пассажирском сидении, опустил окно и трижды выстрелил в сторону такси.

Таксист решил выйти из машины, чтобы разобраться с обидчиками, тогда нападавший совершил еще несколько выстрелов. После машина скрылась, а таксиста экстренно доставили в больницу.