В Подмосковье обстреляли таксиста

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Неизвестные обстреляли водителя такси в подмосковных Люберцах. Пострадавшему чудом удалось выжить.
Как сообщает "Подмосковье сегодня", таксист вез пассажира по Егорьевскому шоссе в сторону Москвы. В один момент с его автомобилем поравнялась иномарка темного цвета. Злоумышленник, который сидел на пассажирском сидении, опустил окно и трижды выстрелил в сторону такси.
Таксист решил выйти из машины, чтобы разобраться с обидчиками, тогда нападавший совершил еще несколько выстрелов. После машина скрылась, а таксиста экстренно доставили в больницу.
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