В Подмосковье зарезали пенсионерку

Подозреваемого поймали сотрудники правоохранительных органов

В Орехово-Зуево произошла страшная трагедия. Безработный мужчина жестоко расправился с пенсионеркой. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Как сообщает РИАМО, тело россиянки с многочленными ранами нашли в ее квартире. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили подозреваемого, которым оказался 38-летний мужчина без работы. Полицейские возбудили уголовное дело из-за смерти женщины.