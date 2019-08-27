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В Подмосковье зарезали пенсионерку

Подозреваемого поймали сотрудники правоохранительных органов

В Орехово-Зуево произошла страшная трагедия. Безработный мужчина жестоко расправился с пенсионеркой. Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Как сообщает РИАМО, тело россиянки с многочленными ранами нашли в ее квартире. Как передает интернет-портал "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов быстро вычислили подозреваемого, которым оказался 38-летний мужчина без работы. Полицейские возбудили уголовное дело из-за смерти женщины. 

Полина ИВАНОВА
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