Россиянин атаковал полицейских

Мужчина пытался избежать ответственности за содеянное

В Плесецком районе Архангельской области местный житель напал на сотрудников правоохранительных органов, которые пришли к нему по заявлению бывшей супруги мужчины. Об этом рассказали в СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как передает агентство FlashNord, женщина обратилась к полицейским из-за пропажи маленькой дочери. Малышку нашли у отца, который был пьян. Россиянин хотел избежать ответственности за похищение и напал на сотрудников правоохранительных органов, которые тут же пресекли атаку. Девочку вернули матери.

Против жителя Плесецкого района возбудили уголовное дело за нападение на полицейских.