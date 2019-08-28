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В Новосибирске рухнуло здание. Под завалами люди

Есть жертвы

В среду, 28 августа, во время реконструкции одноэтажного здания в Новосибирске рухнула стена. Одного рабочего спасли. Под завалами могут находиться еще 11 человек. Не менее двух погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ"), передает ТАСС.

"По оперативным данным, на месте работали 12 человек. Информация о том, попали они под завал или нет, уточняется", – рассказал источник ТАСС.

Еще одного рабочего достали из-под завалов живым. Когда объявили "5 минут тишины", из-под обломков послышался звонок телефона, отмечает телеграмм-канал LIFE SHOT. 

Рабочие начали самостоятельный поиск людей до приезда экстренных служб, сообщает телеграмм-канал "На видео видно".

На место происшествия уже прибыли пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного МЧС России по Новосибирской области, записано на сайте ведомства.

На месте работают кинологи. Разбор завалов продолжается, пишет телеграмм-канал Mash..

К месту ЧП отправлены пять машин скорой помощи, медики уже работают, рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Проводятся аварийно-спасательные работы, ведется обследование здания. В ликвидации последствий обрушения участвуют 70 человек и 20 единиц техники..

Полина ДОРОЖКИНА
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