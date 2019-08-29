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В Подмосковье произошло массовое ДТП

Среди пострадавших есть ребенок

Шесть машин столкнулись на трассе А-108 в Московской области. В результате масштабной аварии один человек погиб, еще трое пострадали. О ДТП рассказали в областном управлении полиции агентству РИАМО.

Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", авария произошла на 382-м км дороги. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии. 

Полина ИВАНОВА
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