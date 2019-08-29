В Подмосковье произошло массовое ДТП

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Шесть машин столкнулись на трассе А-108 в Московской области. В результате масштабной аварии один человек погиб, еще трое пострадали. О ДТП рассказали в областном управлении полиции агентству РИАМО.
Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", авария произошла на 382-м км дороги. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины аварии.
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