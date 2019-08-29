В Москве эвакуировали жильцов дома из-за возможной гранаты

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В Северном Чертаново царит переполох. Там спасатели экстренно вывели людей из дома в Сумском проезде из-за опасности взрыва.
Как сообщает telegram-канал Mash, есть предположение, что в сточной трубе заложена граната. Однако точно будет известно после работы саперов. На месте уже выясняют детали инцидента полицейские и кинологи.
Источник подтвердил "Интерфаксу" информацию о ЧП. По его словам, из-за предмета, похожего на гранату, решили эвакуировать жителей первых двух этажей. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" сообщил, что граната оказалась муляжом.
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