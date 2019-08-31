Башкирию потрясло жестокое убийство годовалого ребенка

Подозреваемую в этом преступлении уже задержали

В Башкирии произошла страшная трагедия. Молодая мать после суток поиска ее годовалого сына призналась правоохранительным органам в том, что она задушила малыша и закопала его на участке дома. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Как стало известно, россиянка пришла в полицию 29 августа, рассказав, что ее ребенок пропал. Якобы она легла накануне спать с двумя детьми – годовалым и пятилетним, а утром не обнаружила в люльке младшего. Сотрудники правоохранительных органов тут же возбудили дело и принялись искать кроху, к спасательной операции подключились волонтеры и местные жители.

Параллельно шел допрос родственников и соседей. В результате мать ребенка созналась в содеянном, а тело малыша нашли там, где она указала. Следователи задержали женщину, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста, говорится на сайте ведомства.