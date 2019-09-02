В центре Москвы у безработной украли 5 миллионов рублей

Инцидент случился в Красносельском районе

Неизвестный злоумышленник похитил из сейфа в квартире на Садовой-Спасской улице $12 тыс. и 60 тыс. евро.

Общая сумма ущерба составила 5 млн 200 тыс. 958 рублей, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на "Интерфакс".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

