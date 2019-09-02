В центре Москвы у безработной украли 5 миллионов рублей

Нибиру
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Неизвестный злоумышленник похитил из сейфа в квартире на Садовой-Спасской улице $12 тыс. и 60 тыс. евро.
Общая сумма ущерба составила 5 млн 200 тыс. 958 рублей, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на "Интерфакс".
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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