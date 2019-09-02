В Египте скончался посол России

Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
339 новости
В Каире умер посол России Сергей Кирпиченко. Причина смерти дипломата не сообщается.
Об этой трагической новости рассказали в МИД РФ, передают РИА Новости. Кирпиченко ушел из жизни скоропостижно в больнице.
Сергей Владимирович стал послом в Египте в 2011-м.
Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам
Взрыву на полигоне в Архангельской области нашли объяснение