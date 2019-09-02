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В Египте скончался посол России

Россиянина не стало на 69-м году жизни

В Каире умер посол России Сергей Кирпиченко. Причина смерти дипломата не сообщается.

Об этой трагической новости рассказали в МИД РФ, передают РИА Новости. Кирпиченко ушел из жизни скоропостижно в больнице.

Сергей Владимирович стал послом в Египте в 2011-м. 

Полина ИВАНОВА
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