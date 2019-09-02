В Подмосковье мужчина открыл стрельбу с балкона

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ЧП произошло в Красногорске на бульваре Космонавтов. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух с балкона жилого комплекса, после чего скрылся. К счастью, никто не пострадал.
Обеспокоенные жильцы сразу же вызвали полицию, злоумышленника удалось тут же задержать.
"В ходе проверки информации по указанному адресу был задержан местный житель 1974 года рождения и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – цитирует "Подмосковье сегодня" пресс-службу МВД.
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