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В Подмосковье мотоциклист потерял руку в аварии

ДТП произошло в Можайске

Известно, что водитель мотоцикла ехал на большой скорости и врезался в ограждение на перекрестке улиц Московской и Коммунистической. Сейчас байкер находится в реанимации.

"Левую руку оторвало, правая раздроблена. Как я поняла, он встал "на козла" и не справился с управлением", – цитирует "Подмосковье сегодня" подругу пострадавшего. 

Дарья ПЕТРОВА
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