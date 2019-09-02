В Подмосковье мотоциклист потерял руку в аварии

ДТП произошло в Можайске

Известно, что водитель мотоцикла ехал на большой скорости и врезался в ограждение на перекрестке улиц Московской и Коммунистической. Сейчас байкер находится в реанимации.

"Левую руку оторвало, правая раздроблена. Как я поняла, он встал "на козла" и не справился с управлением", – цитирует "Подмосковье сегодня" подругу пострадавшего.