В Шереметьеве столкнулись самолеты

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Столкновение произошло между воздушными судами, которые принадлежат авиакомпаниям Royal Flight и "Аэрофлот". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Пассажиров эвакуировали из самолета "Аэрофлота". На борту другого воздушного судна людей не было. Как стало известно, он должен был вылететь в Пекин.
При буксировке воздушные суда зацепились крыльями, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Повреждения самолеты получили незначительные. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
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