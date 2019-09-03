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В Шереметьеве столкнулись самолеты

В Шереметьеве столкнулись самолеты
Фото: commons.wikimedia.org/Sasha Krotov
Пассажиров эвакуировали

Столкновение произошло между воздушными судами, которые принадлежат авиакомпаниям Royal Flight и "Аэрофлот". Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Пассажиров эвакуировали из самолета "Аэрофлота". На борту другого воздушного судна людей не было. Как стало известно, он должен был вылететь в Пекин. 

При буксировке воздушные суда зацепились крыльями, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Повреждения самолеты получили незначительные. Пострадавших, по предварительным данным, нет.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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