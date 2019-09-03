Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Рязани загорелся склад пестицидов

Один человек получил серьезные ожоги

В Рязани загорелся склад с пестицидами. Площадь пожара составила 700 кв. м., сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В результате ЧП пострадал один человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на спасательное ведомство. На теле работника склада практически не осталось живого места. Ожоги составили 90%. В тяжелом состоянии он находится в больнице, уточняет "МИР24"

Пожару присвоен второй уровень сложности. На месте происшествия специалисты Роспотребнадзора делают замеры воздуха, чтобы проверить, не превышено ли в воздухе содержание вредных веществ. 

Возгорание тушат 40 огнеборцев и 16 единиц техники. По последней информации, пожар устранен

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей