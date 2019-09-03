В Рязани загорелся склад пестицидов

Один человек получил серьезные ожоги

В Рязани загорелся склад с пестицидами. Площадь пожара составила 700 кв. м., сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В результате ЧП пострадал один человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на спасательное ведомство. На теле работника склада практически не осталось живого места. Ожоги составили 90%. В тяжелом состоянии он находится в больнице, уточняет "МИР24".

Пожару присвоен второй уровень сложности. На месте происшествия специалисты Роспотребнадзора делают замеры воздуха, чтобы проверить, не превышено ли в воздухе содержание вредных веществ.

Возгорание тушат 40 огнеборцев и 16 единиц техники. По последней информации, пожар устранен.