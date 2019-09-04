В Подмосковье поймали подозреваемого в убийстве танцовщицы

Мужчину выдала подозрительная машина

Сотрудники правоохранительных органов задержали возлюбленного танцовщицы, тело которой нашли в ванной накануне. Следователи подозревают, что россиянин мог совершить это преступление.

Об этом говорится в сообщении СК РФ по Москве.

Мужчину задержали случайно, когда он ехал в Солнечногорске на пассажирском сидении иномарки, привлекшей внимание полицейских, передает телеканал "360".

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", против молодого человека танцовщицы возбудили уголовное дело.