В Подмосковье поймали подозреваемого в убийстве танцовщицы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали возлюбленного танцовщицы, тело которой нашли в ванной накануне. Следователи подозревают, что россиянин мог совершить это преступление.
Об этом говорится в сообщении СК РФ по Москве.
Мужчину задержали случайно, когда он ехал в Солнечногорске на пассажирском сидении иномарки, привлекшей внимание полицейских, передает телеканал "360".
По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", против молодого человека танцовщицы возбудили уголовное дело.
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