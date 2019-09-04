Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Подмосковье поймали подозреваемого в убийстве танцовщицы

Мужчину выдала подозрительная машина

Сотрудники правоохранительных органов задержали возлюбленного танцовщицы, тело которой нашли в ванной накануне. Следователи подозревают, что россиянин мог совершить это преступление.

Об этом говорится в сообщении СК РФ по Москве. 

Мужчину задержали случайно, когда он ехал в Солнечногорске на пассажирском сидении иномарки, привлекшей внимание полицейских, передает телеканал "360".

По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", против молодого человека танцовщицы возбудили уголовное дело.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нидерланды подделали запись "черных ящиков" МН17

Важнейшие параметры скрыли от общественности

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей