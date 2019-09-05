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В Воронеже экстренно сел самолет

Лайнер летел в Пулково

Самолет Воронеж – Санкт-Петербург приземлился в аэропорту вылета вскоре после взлета из-за того, что сработал датчик неисправности в системе энергоснабжения. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

Рейс благополучно сел, передают РИА Новости. Примечательно, что днем ранее этот же рейс вернулся в Воронеж из-за проблем с шасси. 

Полина ИВАНОВА
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