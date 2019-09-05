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В Крыму затонуло судно

В Крыму затонуло судно. Подробности
Фото: www.globallookpress.com
ЧП произошло в районе мыса Меганом

Под Судаком ушел под воду прогулочный катер. На борту было 14 человек.

По последним данным, 13 из них удалось спасти, еще одного человека еще не нашли. Об этом сообщает телеграм-канал Крыминформ. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Информация о ЧП поступила в службу спасения около 13.40, уточнилглава МЧС Крыма Сергей Шахов. Катер "Камелот" затонул в 200 метрах от берега, говорится на сайте ведомства.

Новость дополняется.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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