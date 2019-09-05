Военный Ми-8 разбился в Саратовской области

Судьба экипажа неизвестна

Вертолет упал сразу после взлета. После этого воздушное судно загорелось. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Сколько человек было на борту, не сообщается. Их судьба неизвестна. В Сети появились первые фото с места крушения Ми-8. По словам очевидцев, авиакатастрофа произошла близ поселка Сокол, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти". На место уже прибыли сотрудники Минобороны, сообщает источник.

По предварительным данным, экипажу и пассажирам военного вертолета удалось спастись, отмечает телеграм-канал Mash.

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