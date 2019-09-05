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В детском лагере обрушилось здание

Под завалами могут находиться люди

Днем в Подмосковье обрушилось пятиэтажное здание бывшего детского лагеря "Солнышко". Инцидент произошел в поселке Новая Шурма.

"По словам очевидцев, под завалами могут находиться до четырех рабочих", – цитирует АГН "Москва" МЧС.

Сейчас на месте работают 50 человек, в том числе и кинологи. Под обломками, возможно, люди, которые разбирали здание. Существует угрозу еще одного обрушения, – сообщает "Подмосковье сегодня".

Следственный комитет уже начал проверку по факту произошедшего.

Дарья ПЕТРОВА
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