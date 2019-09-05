Нападавшего на школьниц бандита отправили за решетку

Нибиру
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В Карелии вынесен приговор 29-летнему мужчине, который нападал на девушек. Как пишет FlashNord, весной местный житель напал на 13-летнюю школьницу и отобрал у нее 50 рублей, после он захотел напасть на еще одну девочку, но она смогла оказать сопротивление.
Обвиняемого задержали, по решению суда он проведет в колонии строгого режима 4,5 года.
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