Нападавшего на школьниц бандита отправили за решетку

Любитель легкой добычи проведет в колонии больше четырех лет

В Карелии вынесен приговор 29-летнему мужчине, который нападал на девушек. Как пишет FlashNord, весной местный житель напал на 13-летнюю школьницу и отобрал у нее 50 рублей, после он захотел напасть на еще одну девочку, но она смогла оказать сопротивление.

Обвиняемого задержали, по решению суда он проведет в колонии строгого режима 4,5 года.