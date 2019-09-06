Истребители-бомбардировщики Су-34 дважды столкнулись в небе

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Во время тренировочного полета пилоты потеряли визуальный контакт. В итоге два Су-34 столкнулись. Ведущий самолет ударил "напарника" по кабине концом крыла. После этого машины еще раз столкнулись. Истребители-бомбардировщики серьезно повреждены – у одного в двигатель попали обломки, повреждены кабина и двигатель. У второго оторвалась законцовка крыла.
К счастью, экипажи при этом не пострадали. Самолеты благополучно сели. Об этом пишет РЕН ТВ. Официально информацию пока не подтвердили.
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