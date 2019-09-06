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Россиянина осудили за смерть пасынка

Скончавшийся спровоцировал отчима своим поведением

В Коми местного жителя признали виновным в убийстве приемного сына. Мужчина в какой-то момент пришел в ярость из-за действий мальчика, взял ружье и выстрелил в него. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Россиянин ранил пасынка, но врачи не смогли спасти его – он скончался на следующий день после инцидента. Теперь обвиненный проведет в тюрьме, передает агентство FlashNord, 7 лет и 6 месяцев. 

Полина ИВАНОВА
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