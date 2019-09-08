Пьяная пенсионерка устроила в Москве ад

Женщина заживо сожгла двух человек

Трагедия случилась на юге столицы.

61-летняя женщина подожгла квартиру, пока ее собутыльники спали. Причиной, возможно, стала пьяная ссора. Пенсионерка выпивала с безработными друзьями, мужчиной и женщиной, в их квартире на Каширском шоссе в районе Москворечье-Сабурово. Видимо, даме что-то не понравилось во время застолья – когда те уснули, она подожгла одеяла. В результате оба погибли. Тела нашли пожарные.

Женщину задержали в тот же день. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Против поджигательницы завели уголовное дело.